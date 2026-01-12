Fosta fabrică de bere din Turda, o clădire cu o vechime de 212 ani, a fost recent pusă în vânzare pentru aproape 3 milioane de euro, deschizând posibilitatea unei transformări spectaculoase a unui ansamblu încărcat de istorie.

Ridicată în mai multe etape între 1756 și 1814, unitatea a funcționat inițial sub numele de Fabrica de Bere Mendel, iar din anii 1920 a devenit cunoscută drept Fabrica de Bere Turdeana. De-a lungul timpului, a fost considerată una dintre cele mai apreciate fabrici de bere din Transilvania, având un rol major în evoluția economică și socială a orașului.

În perioada de vârf, fabrica era un angajator important și un pilon al vieții economice locale, contribuind semnificativ la identitatea orașului.

Proprietatea, listată printr-o casă mare de licitații

Clădirea a fost introdusă pe piață începând de vineri, prin intermediul casei de licitații Sotheby’s, la prețul de 2,69 milioane de euro. Imobilul are o suprafață utilă de aproximativ 8.400 de metri pătrați, se află pe un teren de 4.200 mp și include 30 de camere și zece băi, dimensiuni care o recomandă pentru proiecte ample de reconversie urbană.

Reprezentanții Sotheby’s descriu proprietatea drept „un reper rar al patrimoniului industrial transilvănean, o proprietate cu o identitate arhitecturală puternică și o istorie care traversează mai bine de două secole”.

Ansamblul a fost realizat după planurile arhitectului autodidact János Kövesi, care a combinat funcționalitatea industrială timpurie cu elemente arhitecturale specifice epocii și zonei.

Elemente originale păstrate și valoare arhitecturală

Clădirea păstrează numeroase detalii autentice: zidărie decorativă din cărămidă aparentă, tâmplării din lemn și metal, un coș industrial, un turn de colț și volume ample ce conturează silueta distinctă a ansamblului.

Fiind clasificată ca monument istoric, fosta fabrică oferă premise solide pentru reconversii de calitate, fie în zona culturală, fie în cea comercială sau turistică.

Un spațiu eliberat și pregătit pentru noi funcțiuni

După ce activitatea industrială a încetat în perioada postcomunistă, clădirea a fost cumpărată de familia Rațiu, cunoscută pentru implicarea în proiecte culturale și civice din Turda și județul Cluj. În prezent, imobilul nu mai conține echipamente industriale, ceea ce îl transformă într-un spațiu deschis pentru noi utilizări.

Interiorul, dispus pe mai multe niveluri, se remarcă prin tavane înalte, volume generoase și o compartimentare flexibilă.

Parterul, cu acces direct din stradă, este potrivit pentru restaurante, galerii sau spații expoziționale. Etajele superioare pot fi transformate în birouri creative, studiouri sau chiar într-un hotel boutique. Mansarda și subsolul completează potențialul clădirii, fiind adecvate pentru evenimente, crame sau zone de wellness.

Un spațiu deja testat pentru evenimente culturale

De-a lungul anilor, fosta fabrică de bere a găzduit instalații artistice și evenimente culturale, demonstrând că poate funcționa ca un spațiu viu, cu o identitate proprie. Rămâne de văzut dacă viitorul proprietar va reuși să transforme această relicvă industrială într-un nou punct de atracție.

