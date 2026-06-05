FAO: Prețurile alimentelor au scăzut ușor în mai, însă rămân aproape de cele mai ridicate niveluri din ultimii ani

Indicele global al prețurilor produselor alimentare a înregistrat o ușoară scădere în luna mai 2026, însă continuă să se mențină aproape de cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani. Potrivit Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO), diminuarea prețurilor la uleiurile vegetale a compensat majorările înregistrate la cereale și zahăr.

FAO a anunțat că indicele său lunar al prețurilor alimentare, care urmărește evoluția cotațiilor pentru cereale, uleiuri vegetale, produse lactate, carne și zahăr, a ajuns în luna mai la 130,8 puncte. Valoarea este cu 0,2% mai mică decât cea revizuită pentru luna aprilie, când indicele a fost de 131 de puncte, conform Reuters, scrie Agerpres.

Zahărul s-a scumpit semnificativ

Cea mai importantă creștere a fost înregistrată la zahăr, ale cărui prețuri au urcat cu 7,5% într-o singură lună. Evoluția este pusă pe seama datelor din Brazilia, principalul producător mondial, care arată că o parte mai mică din recolta de trestie de zahăr este destinată producției alimentare, o cantitate mai mare fiind direcționată către fabricarea etanolului.

În plus, piața este influențată și de temerile privind impactul fenomenului climatic El Niño asupra recoltelor din India și Thailanda, doi dintre cei mai importanți producători de zahăr la nivel global.

Uleiurile vegetale au înregistrat primul declin din acest an

În contrast, prețurile uleiurilor vegetale au scăzut cu 4,6% față de luna precedentă, marcând prima reducere lunară din 2026.

Potrivit FAO, prețul internațional al uleiului de palmier a coborât după cinci luni consecutive de creștere, pe fondul estimărilor privind o cerere mai redusă la nivel mondial și al incertitudinilor persistente de pe piața petrolului.

Cerealele continuă să se scumpească

În același timp, cerealele au înregistrat o creștere de 2,6% în luna mai. Majorarea este explicată prin costurile mai ridicate ale combustibililor și îngrășămintelor, dar și prin efectele fenomenelor meteorologice care afectează producția agricolă în mai multe regiuni ale lumii.

Directorul diviziei de piețe din cadrul FAO, Boubaker Ben-Belhassen, a avertizat că piețele agricole rămân vulnerabile la riscurile climatice și la tensiunile din sectorul energetic.

„Deși piețele alimentare mondiale au rămas în mare parte reziliente, creșterea prețurilor cerealelor evidențiază vulnerabilitatea acestora la fenomenele meteo extreme și la perturbările de pe piețele energiei și ale inputurilor agricole”, a declarat oficialul FAO.

Acesta a atras atenția și asupra incertitudinilor care afectează principalele rute comerciale internaționale, inclusiv Strâmtoarea Ormuz, subliniind că eventualele perturbări ar putea reduce utilizarea îngrășămintelor și ar genera noi presiuni asupra prețurilor alimentelor.

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Producția mondială de cereale ar putea scădea în noul sezon

Într-un raport separat publicat vineri, FAO și-a actualizat estimările privind producția mondială de cereale pentru sezonul agricol 2026/2027.

Organizația prognozează o producție totală de aproximativ 2,982 miliarde de tone, ceea ce ar reprezenta o scădere de 2% față de sezonul precedent. Principalul factor care contribuie la acest declin este reducerea recoltelor de grâu.

Estimarea vine după un sezon 2025/2026 foarte bun, când producția globală de cereale a crescut cu 6,1%, atingând un nivel record de 3,043 miliarde de tone.

Experții avertizează că evoluțiile climatice și tensiunile din comerțul internațional vor continua să influențeze atât producția agricolă, cât și prețurile alimentelor la nivel mondial în perioada următoare.