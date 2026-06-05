Numărul intervențiilor pentru alungarea urșilor a crescut în Prahova. Peste 270 de apeluri în primele cinci luni ale anului

Jandarmii din Prahova au intervenit de 272 de ori în primele cinci luni ale anului pentru gestionarea situațiilor generate de prezența urșilor în apropierea comunităților, înregistrând o creștere față de aceeași perioadă a anului trecut.

Potrivit datelor furnizate de Inspectoratul de Jandarmi Județean Prahova, la solicitarea AGERPRES, în intervalul ianuarie–mai 2026 au fost efectuate 272 de intervenții pentru prevenirea și combaterea atacurilor urșilor asupra oamenilor și bunurilor acestora. Comparativ, în aceeași perioadă din 2025 au fost consemnate cu șapte intervenții mai puține.

Cele mai multe solicitări au venit din stațiunile montane Sinaia și Azuga, unde jandarmii au intervenit de 61, respectiv 55 de ori. În anul precedent, Sinaia a rămas localitatea cu cele mai multe intervenții, cu 115 cazuri, urmată de Bușteni, unde au fost înregistrate 56 de intervenții.

În ceea ce privește gestionarea exemplarelor considerate problematice, autoritățile au precizat că în acest an a fost relocat un singur urs brun, la fel ca în perioada similară din 2025. Totodată, niciun exemplar nu a fost extras prin împușcare în urma intervențiilor desfășurate de jandarmii prahoveni.

Reprezentanții IJJ subliniază că măsurile de relocare sau, după caz, de extragere a exemplarelor de urs sunt aplicate în conformitate cu prevederile Ordonanței nr. 81/2021, care stabilește metodele de intervenție imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor urșilor asupra persoanelor și bunurilor.

Creșterea numărului de intervenții confirmă prezența tot mai frecventă a urșilor în apropierea zonelor locuite din județ, în special în stațiunile montane de pe Valea Prahovei, unde întâlnirile dintre oameni și animale sălbatice au devenit o problemă constantă pentru autorități și localnici.