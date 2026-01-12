”La ora 02:32 pompierii au fost solicitați să intervină în municipiul Roman pentru stingerea unui incendiu produs la o casă situată pe strada Albinelor.

La locul solicitării au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de la Detașamentul de pompieri Roman și IPJ”, a transmis ISU Neamț.

În momentul în care pompierii au ajuns la fața locului, incendiul se manifesta generalizat la acoperișul casei și în interiorul a două camere.

Potrivit pompierilor, accesul în locuință a fost îngreunat de cantitatea mare de materialele combustibile (deșeuri) depozitate.

”Concomitent cu misiunea pentru localizarea incendiului s-a constituit o echipă de căutare-salvare pentru a identifica posibile victime care s-ar fi putut afla în locuință. Din păcate, în interiorul unei camere a fost identificat trupul carbonizat al unui bărbat în vârstă de aproximativ 69 de ani”, au mai spus reprezentanții ISU.

Pompierii au acționat pentru stingerea incendiului în urma căruia au ars 40 mp din acoperișul casei și diverse materiale depozite în cele două camere.