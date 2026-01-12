În ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Național Salvamont s-au primit 67 de apeluri prin care se solicita intervenția de urgență a salvamontiștilor.

Potrivit unei postări pe pagina de Facebook a Salvamont România, cele mai multe apeluri au fost pentru salvatorii montani din Maramureș (10), Municipiul Brașov (8) și Harghita (7).

”În cazul acestor intervenții au fost salvate 75 de persoane. Dintre acestea, 24 au fost transportate cu ambulanțele SAJ, SMURD sau Salvamont la spital, iar restul au primit acordul să fie transportate cu mașinile aparținătorilor. S-au primit și 61 de apeluri prin care se solicitau sfaturi și informații despre diferite trasee turistice din zona montană. Echipele Salvamont România vă îndeamnă la prudență și responsabilitate în derularea activităților montane”, se arată în postarea Salvamont România.