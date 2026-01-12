"Având în vedere prognoza meteo pentru următoarele zile, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a dispus convocarea Comandamentului Energetic Național, 12 ianuarie, la ora 12:00, la sediul Dispecerului Energetic Național (Bulevardul Hristo Botev nr. 16–18).

Ministrul Energiei va susține declarații de presă la ora 13:30", au transmis, luni dimineață, reprezentanii ministerului, într-o informare de presă.

Vremea a fost geroasă în toată țara, noaptea trecută, iar temperaturile s-au simțit și mai scăzute decât temperatura reală, din cauza vântului. La ora 07.00 dimineață, în mare parte a României s-au resimțit temperaturi între -8 și -16 grade. În zonele montane s-au atins valori extreme, sub -24 de grade.

Meteorologii au anunțat că, până marți, vremea va fi deosebit de rece, cu ger mai ales pe timpul nopților și dimineților, însoțit de ninsori, precum și de intensificări ale vântului.