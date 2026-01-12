Araghchi a adăugat că avertismentul lansat de preşedintele american Donald Trump către Teheran - că va lua măsuri dacă protestele vor deveni sângeroase - i-a incitat pe „terorişti” să-i vizeze pe protestatari şi forţele de securitate pentru a provoca o intervenţie străină.

Protestele „au degenerat în violenţă şi sânge pentru a oferi un pretext” preşedintelui Statelor Unite, Donald Trump, să intervină, a afirmat Araghchi în faţa diplomaţilor străini la Teheran.

El susţine că autorităţile au înregistrări video cu distribuirea de arme către protestatari şi precizează că vor fi difuzate mărturisirile protestatarilor arestaţi.

Autorităţile „urmăresc îndeaproape” protestele, care au fost „exaltate şi alimentate”, potrivit lui, de agenţi străini. El a dat asigurări că persoanele responsabile vor fi urmărite penal.

Tot potrivit postului de televiziune din Qatar, ministrul a adăugat că accesul la internet va fi restabilit în curând în Iran şi că guvernul îşi coordonează eforturile cu forţele de securitate pentru a realiza acest lucru şi pentru a restabili conexiunea în ambasade şi ministere.