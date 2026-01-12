Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS. Oana Roman face dezvăluiri în premieră la Realitatea PLUS. Cum o încuraja mama ei pe vremea când ea era studentă la Paris

Oana Roman și Mădălina Ignat
Oana Roman și Mădălina Ignat

Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS Oana Roman face dezvăluiri în premieră la Realitatea PLUS despre relația cu mama sa. Ce sfaturi îi dădea mama, pe vremea când Oana era studentă la Paris.

,,La noi nu exista chestia asta cu încurajatul, adică mama știa că eu trebuie să fac față și îmi spunea că am rezultate, că e foarte bine, că o să am un viitor, o să am o meserie extraordinară; până la urmă locuiești la Paris, care este unul dintre cele mai frumoase orașe din lume. Bucură-te chiar și atunci când ai o oră-două libere, du-te și plimbă-te în locurile alea absolut superbe. Ea îmi spunea întotdeauna că are încredere în mine, că eu pot, că nu este nicio problemă și că o să văd că o să fie bine.” Episodul integral poate fi vizionat pe realitatea.net

 