,,La noi nu exista chestia asta cu încurajatul, adică mama știa că eu trebuie să fac față și îmi spunea că am rezultate, că e foarte bine, că o să am un viitor, o să am o meserie extraordinară; până la urmă locuiești la Paris, care este unul dintre cele mai frumoase orașe din lume. Bucură-te chiar și atunci când ai o oră-două libere, du-te și plimbă-te în locurile alea absolut superbe. Ea îmi spunea întotdeauna că are încredere în mine, că eu pot, că nu este nicio problemă și că o să văd că o să fie bine.” Episodul integral poate fi vizionat pe realitatea.net