,,Când erau mai mici și nu aveau foarte multe repere, mi-aș fi dorit să fiu mai fermă cu copiii mei. Ce se întâmpla: ei erau mici, eu munceam foarte mult, pentru că eram și mamă, și tată, eram providerul familiei, trebuia să aduc bani acasă. Ei rămăseseră acasă cu mama mea, care era o femeie foarte caldă, foarte blândă, dar, la un moment dat, era “încălecată” de doi copii rebeli și, evident, în momentele acelea mi-aș fi dorit să fim mai ferme, dar, evident, nu se putea.” Episodul integral poate fi vizionat pe realitatea.net