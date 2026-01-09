Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS. Adriana Bahmuțeanu face dezvăluiri în premieră la Realitatea PLUS: "Mi-aș fi dorit să fiu mai fermă cu copiii mei"

Adriana Bahmuțeanu continuă seria de dezvăluiri în premieră în cadrul Podcasturilor REALITATEA – Ceva-n PLUS, unde vorbește deschis despre relația sa cu copiii, dar și ce regrete are legat de creșterea lor.

,,Când erau mai mici și nu aveau foarte multe repere, mi-aș fi dorit să fiu mai fermă cu copiii mei. Ce se întâmpla: ei erau mici, eu munceam foarte mult, pentru că eram și mamă, și tată, eram providerul familiei, trebuia să aduc bani acasă. Ei rămăseseră acasă cu mama mea, care era o femeie foarte caldă, foarte blândă, dar, la un moment dat, era “încălecată” de doi copii rebeli și, evident, în momentele acelea mi-aș fi dorit să fim mai ferme, dar, evident, nu se putea.” Episodul integral poate fi vizionat pe realitatea.net