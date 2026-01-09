Experții avertizează că, pe fondul lipsei de transparență a instituțiilor, facturile românilor pot crește cu până la 35%. În plus, chiar din această lună facturile vor fi mai mari.

Încă o lovitură pentru români. Facturile la gaze cresc

până la 31 martie: 0,31 lei/ kWh cu TVA pentru clienții casnici - de la 1 aprilie: 0,36 de lei/ kWh cu TVA

până la 31 martie: 0,37 de lei/kWh cu TVA pentru clienții noncasnici - de la 1 aprilie: 0,42 de lei/ kWh cu TVA

Piața gazelor naturale din România se află într-un moment de incertitudine majoră, în condițiile în care la 1 aprilie expiră schema de plafonare a prețurilor.

