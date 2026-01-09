Potrivit ministrului, autoritățile monitorizează permanent situația din teren. În urma ninsorilor abundente și a viscolului, la începutul lunii ianuarie aproximativ 95.000 de gospodării au rămas fără energie electrică, însă peste 90% dintre acestea au fost deja reconectate, în urma a mii de intervenții realizate de sute de echipe mobilizate în toată țara. „Monitorizăm situaţia permanent, intervenim rapid oriunde este nevoie şi nu lăsăm pe nimeni în beznă”, a dat asigurări Bogdan Ivan.

Ministrul a mai precizat că, deși consumul de gaze crește semnificativ în zilele geroase, România dispune atât de producție internă consistentă, cât și de rezerve importante în depozite, mai mari decât în aceeași perioadă a anului trecut. În fața iernii și a fenomenelor meteo extreme, autoritățile mizează pe organizare, intervenții rapide și decizii ferme pentru a asigura continuitatea energiei și a căldurii în locuințele românilor.