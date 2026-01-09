În timp ce unele orașe au păstrat tarifele din 2025, altele au decis majorări semnificative, arată mai multe site-uri de știri din țară.

Sibiu: scumpiri pe aproape toate serviciile funerare

Municipiul Sibiu se numără printre orașele unde noile tarife au fost revizuite în sus. Una dintre cele mai importante creșteri vizează taxa pentru săpatul gropii, care ajunge în 2026 la 585 de lei, față de 525 de lei anterior, indiferent de sezon.

De asemenea, înhumarea într-un loc unde a mai existat un decedat va costa 625 de lei, cu 65 de lei mai mult decât anul trecut. Utilizarea capelei mortuare a fost, la rândul ei, majorată, ajungând la 555 de lei pe zi, comparativ cu 500 de lei în 2025.

Și operațiunile de deshumare au devenit mai costisitoare. Tariful pentru scoaterea osemintelor a crescut de la 725 de lei la 805 lei. În același timp, taxa anuală pentru întreținerea cimitirelor a fost ajustată de la 18 la 20 de lei.

Transportul mortuar, afectat de noile tarife

Nici serviciile de transport funerar nu au rămas la nivelul de anul trecut. În 2026, transportul mortuar în interiorul municipiului Sibiu costă 290 de lei, față de 260 de lei anterior. Pentru deplasările către localitățile limitrofe, pe o distanță de până la 30 de kilometri, tariful a fost majorat de la 525 la 585 de lei.

Pentru mulți locuitori, noile prețuri sunt considerate dificil de suportat, mai ales în contextul scumpirilor generale din ultimii ani. Există voci care susțin că aceste majorări pun o presiune suplimentară pe familiile aflate deja în momente dificile.

Reprezentanții Primăriei Sibiu au declarat însă că ajustările nu sunt arbitrare, ci reflectă strict evoluția inflației și creșterea costurilor de operare. Potrivit autorităților locale, actualizarea tarifelor a fost necesară pentru a asigura funcționarea corespunzătoare a serviciilor funerare și întreținerea infrastructurii cimitirelor.

Scumpirile din Sibiu nu sunt un caz izolat. În mai multe orașe din România, autoritățile locale analizează sau au implementat deja ajustări similare, semn că impactul inflației se resimte inclusiv într-un sector care, până nu demult, rămânea relativ stabil din punct de vedere al tarifelor.