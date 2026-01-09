„Niciodata n-am vazut
Asa ceva
De cand mama m-a facut
Asa ceva
Azi s-a publicat consumul pe luna noiembrie
Incepand cu august 2025 consumul populatiei s-a prabusit
70% din PIB-ul Romaniei inseamna consumul populatiei
Bine
O singura data am mai vazut asa ceva
Doar in 2009 a mai scazut atat de accelerat consumul in Romania
Dar atunci era o criza financiara mondiala
Acum nu este nicio criza financiara mondiala
Este doar efectul masurilor economice luate de Guvern incepand cu august 2025
In august 2025 Guvernul a dat o bata in cap economiei prin cresterea de taxe
Inflatia a explodat la 10%
Oamenii saracesc accelerat
Din aceasta cauza consumul scade
Firmele au inceput sa dea afara oamenii
Sunt chestii elementare de economie
In anul 1 de la ASE se invata ca in perioada de scadere economica Guvernul nu trebuie sa creasca taxele deoarece va adanci si mai mult scaderea economica
Ca lucrul sa fie sigur, de la 1 ianuarie 2026 Guvernul a dat si mai multe bate in cap sectorului privat si economiei prin avalansa de noi taxe
Evident, inflatia va creste
Lumea va saraci si mai mult
Economia va intra in recesiune
Si mai multe firme vor da oameni afara
In acest context , probabil 90% dintre oameni realizeza efectele economice
Doar Guvernul isi mai lauda masurile economie
Ziaristii si influncerii care primesc bani de stat
Si cetatenii care nu au habar de notiuni elementare de economie sau sunt asistati social si ii doare in fund cum merge economia
Dar stai un pic
Este si o parte buna
Toata Romania invata live ce se preda in anul 1 de la ASE
Inclusiv Guvernul invata notiuni elementare de economie
Partea proasta este ca invata pe banii si nervii nostri
Niciodata n-am vazut
Asa ceva
De cand mama m-a facut
Asa ceva”, scrie economistul Radu Georgescu.