Conflictul dintre administrațiile locale și Guvern s-a acutizat după ce Lia Olguța Vasilescu, primarul Craiovei, a dezvăluit planul premierului Ilie Bolojan de a direcționa surplusul din taxele locale către bugetul central. Potrivit edilului, la ultima întâlnire a Asociației Municipiilor, premierul a explicat că fundamentarea bugetului pentru anul 2026 se bazează pe majorarea impozitelor, însă sumele suplimentare colectate ar urma să fie preluate de statul român. Vasilescu a criticat dur această abordare, subliniind că primarii sunt cei care decontează politic nemulțumirea cetățenilor, în timp ce beneficiile financiare sunt confiscate de Guvern.

„Primarii rămân cu înjurăturile, iar banii merg la bugetul național”, a explicat primarul Craiovei, oferind exemplul unei dublări a impozitului în care diferența de 100 de lei este extrasă de la nivel local. Ea a avertizat că primarii din toată țara, indiferent de culoarea politică, resping categoric această măsură care îngheață bugetele de investiții locale la nivelul anului trecut. Discuția rămâne una critică și urmează să fie tranșată în cadrul coaliției de guvernare, edilul subliniind că cetățenii care plătesc taxe mai mari au pretenția unor servicii publice mai bune în orașele lor, nu a unor transferuri către București.

De cealaltă parte, premierul Ilie Bolojan susține că majorările aplicate de la 1 ianuarie reprezintă contribuția necesară a locuitorilor pentru modernizarea condițiilor de trai. Deși autoritățile centrale mizează pe conformarea cetățenilor — mulți dintre aceștia grăbindu-se să achite dările pentru a beneficia de bonificații — tensiunile sociale au început deja să apară. Un exemplu concret este orașul Salcea, din județul Suceava, unde zeci de persoane au protestat în fața primăriei, revoltate de povara fiscală crescută, un fenomen care s-ar putea extinde dacă redistribuirea banilor nu va fi clarificată.