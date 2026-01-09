Bolojan, acuzat că a lipsit din spațiul public în primele zile ale anului

„Eu am deschis acest subiect public și i-am rugat pe colegi să facă această solicitare la Guvern tocmai pentru că am văzut că domnul Bolojan lipsește din spațiul public. Mai mult decât atât, am informații din interiorul Guvernului, iar domnul Bolojan nu a lucrat nici pe 3, nici pe 4 ianuarie, care au fost zile de sâmbătă și duminică. Singura apariție a domnului Bolojan a fost la o emisiune TV. Nu știu dacă a fost în direct sau înregistrată, dar iată că cel care îi certa pe români că vor să-și ia zile libere ca să facă punte de sărbători a făcut fix același lucru.”

Critici și la adresa susținătorilor președintelui Nicușor Dan

Alexandrescu a precizat că problema nu este concediul în sine, ci contradicția dintre declarațiile publice și comportamentul premierului: „Nu trebuie să recupereze domnul Bolojan aceste zile, atâta timp cât și-a luat concediu. Însă este vorba de ipocrizie. Asta am vrut să subliniez, că de fapt una spune și alta face.”

Ea a extins critica și către susținătorii președintelui Nicușor Dan, afirmând că aceștia compară cheltuielile actualului președinte cu cele ale foștilor șefi de stat: „Este ipocrizia pe care o afișează și nicușoriștii, care ne spun acum că, vezi doamne, Nicușor Dan cheltuiește mai puțin decât Klaus Iohannis. Cei care îl susțin astăzi sunt aceiași care l-au votat și pe Iohannis, și pe Traian Băsescu, și sunt cei care au adus țara aici, la coada Europei.”

În final, Alexandrescu a cerut clarificări din partea președintelui privind acuzațiile de dezinformare: „Aș vrea să știu de la domnul Nicușor Dan, concret, în ce a constat dezinformarea, când noi am arătat foarte clar că el a refuzat să decoleze seara, după conferința de la Paris, pentru că ajungea foarte târziu și îi strica somnul, și în ce constă dezinformarea în legătură cu misiunile aleatorii pe care forțele elvețiene le practică încă de anul trecut și le continuă și în acest an.”