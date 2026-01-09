Nicușor Dan permite distrugerea agriculturii românești. UE deschide piața pentru importuri din America de Sud, în timp ce tone de legume autohtone putrezesc pe câmp

Nicușor Dan dă undă verde distrugerii agriculturii românești (foto: Inquam Photos)
Nicușor Dan dă undă verde distrugerii agriculturii românești (foto: Inquam Photos)

Este oficial! La Bruxelles s-a votat acordul care permite ca în țările europene să ajungă alimente din America de Sud. România a votat pentru acest pact care bagă în faliment fermierii disperați. Nicușor Dan a spus că acest acord este bun în condițiile în care Emmanuel Macron le-a luat partea fermierilor francezi care au ieșit în stradă.

Europa a votat astăzi, la Bruxelles, semnarea acordului comercial prin care Europa va importa alimente agroalimentare din America Latină.

Asta nu înseamnă decât un singur lucru pentru România: falimentul fermierilor români, spun experții, pentru că țara noastră deja importă cantități industriale de la străini, iar acest tratat va deschide porțile către produse din America de Sud — carne, cereale, produse agroalimentare — la o calitate mult sub cea din UE.

Specialiștii sunt de părere că, în loc să fie protejat producătorul autohton, statul român acceptă importuri în loc de producție și dependență în loc de suveranitate.

Țările UE aprobă acordul comercial cu Mercosur după 25 de ani de negocieri. România a votat pactul care distruge agricultura