Europa a votat astăzi, la Bruxelles, semnarea acordului comercial prin care Europa va importa alimente agroalimentare din America Latină.

Asta nu înseamnă decât un singur lucru pentru România: falimentul fermierilor români, spun experții, pentru că țara noastră deja importă cantități industriale de la străini, iar acest tratat va deschide porțile către produse din America de Sud — carne, cereale, produse agroalimentare — la o calitate mult sub cea din UE.

Specialiștii sunt de părere că, în loc să fie protejat producătorul autohton, statul român acceptă importuri în loc de producție și dependență în loc de suveranitate.

Țările UE aprobă acordul comercial cu Mercosur după 25 de ani de negocieri. România a votat pactul care distruge agricultura