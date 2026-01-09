UPDATE 7:00 Primarul Vitali Kliciko a anunțat că printre victime se află și un paramedic, ucis într-un „double-tap strike”, în timp ce acorda ajutor răniților. Alți patru paramedici au fost răniți. În total, 14 dintre cei 19 răniți au fost internați.

Mai multe cartiere ale capitalei au fost afectate, autoritățile au raportat avarii la clădiri rezidențiale în zonele Pechersk și Desnianskyi, provocate de drone și resturi căzute.

Kliciko a mai anunțat că alimentarea cu apă și electricitate a fost afectată.