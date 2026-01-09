Război în Ucraina, ziua 1416. Situație dramatică în Ucraina, în urma atacurilor rusești: 4 morți și localități lăsase în frig - LIVE TEXT

Război în Ucraina. Noapte de foc la Kiev / Foto: Profi Media
Război în Ucraina, ziua 1416. Situație dramatică în Ucraina, în urma atacurilor rusești asupra infrastructurii. Patru oameni au murit și alți 19 au fost răniți în urma atacurilor nocturne asupra Kievului.

UPDATE 7:00 Primarul Vitali Kliciko a anunțat că printre victime se află și un paramedic, ucis într-un „double-tap strike”, în timp ce acorda ajutor răniților. Alți patru paramedici au fost răniți. În total, 14 dintre cei 19 răniți au fost internați.

Mai multe cartiere ale capitalei au fost afectate, autoritățile au raportat avarii la clădiri rezidențiale în zonele Pechersk și Desnianskyi, provocate de drone și resturi căzute. 

Kliciko a mai anunțat că alimentarea cu apă și electricitate a fost afectată.