Într-un comunicat oficial, diplomația de la Moscova a criticat dur propunerea SUA–Europa de a oferi garanții de securitate Ucrainei, susținând că documentul „nu vizează o pace durabilă și stabilitate, ci continuarea militarizării, escaladării și agravării conflictului”.

„Documentul s-a dovedit a fi extrem de departe de o soluționare pașnică. Declarația nu urmărește obținerea unei păci și a unei securități durabile, ci continuarea militarizării, escaladării și agravării suplimentare a conflictului”, a afirmat ministerul.

Ministerul rus de Externe: „Elementul central al planului este desfășurarea unei forțe multinaționale în Ucraina”

Ministerul a afirmat că elementul central al planului ar fi desfășurarea unei „forțe multinaționale” pe teritoriul ucrainean, care ar urma să contribuie la reconstrucția armatei de la Kiev și la „menținerea descurajării” după încetarea ostilităților, conform New York Post.

„Elementul său central este desfășurarea unei ‘forțe multinaționale’ pe teritoriul ucrainean, pe care coaliția va trebui să o formeze pentru a contribui la ‘reconstrucția’ forțelor armate ucrainene și la ‘susținerea descurajării’ după încetarea ostilităților”, a adăugat ministerul.

Reacția Moscovei vine după ce emisarul pentru pace al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, împreună cu Jared Kushner, au semnat marți la Paris, alături de lideri europeni, un plan în cinci puncte ce prevede garanții sporite de securitate pentru Ucraina, în eventualitatea în care se ajunge la un acord de pace.

Negocieri-fulger la Paris. Jared Kushner și Steve Witkoff s-au întâlnit în secret cu reprezentantul lui Vladimir Putin

Programul include asistență militară pe termen lung pentru Kiev, formarea unei forțe europene de menținere a păcii, noi pachete de ajutor militar și sancțiuni automate în cazul unui viitor atac rusesc, precum și o cooperare consolidată în domeniul apărării.

Moscova a respins, de asemenea, intenția continuării inițiativei americane „Prioritized Ukraine Requirements List” (PURL), prin care Europa poate achiziționa arme produse în SUA pentru a sprijini Ucraina în fața agresiunii ruse.

„Documentul prevede și o consolidare suplimentară a industriei de apărare a Ucrainei și a NATO”, a adăugat ministerul rus, avertizând că planul lui Trump „reprezintă o încercare de a consfinți dominația occidentală asupra continentului european”, chiar dacă Ucraina nu ar deveni membru formal al Alianței.

„Formează o adevărată axă a războiului”

„Noile declarații militariste ale așa-numitei Coaliții a celor dispuși și ale regimului de la Kiev formează o adevărată axă a războiului”, se arată în comunicat. „Planurile participanților devin tot mai periculoase și mai distructive pentru viitorul continentului european și al locuitorilor săi, care sunt, de asemenea, obligați de politicienii occidentali să plătească din propriile buzunare pentru asemenea ambiții.”

De asemenea, Ministerul rus de Externe a denunțat confiscarea de către SUA a petrolierului Bella 1, rebotezat ulterior Marinera și înregistrat sub pavilion rusesc, calificând acțiunea drept „o încălcare flagrantă” a Convenției ONU asupra dreptului mării din 1982 și „o amenințare la libertatea navigației”.

Moscova a acuzat Washingtonul că riscă să provoace „crize internaționale acute” și să submineze normele maritime globale, în timp ce SUA susțin că au acționat legal, în baza embargoului impus asupra exporturilor de petrol din Venezuela.

Refuzul Kremlinului pune în pericol eforturile administrației Trump de a construi un cadru de securitate postbelic care să protejeze Ucraina fără extinderea formală a NATO, dar care, potrivit Moscovei, ar lăsa Rusia vulnerabilă și izolată.