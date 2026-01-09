„Odată cu încheierea sărbătorilor, mulți cetățeni își debarasează brazii direct pe alei, în parcări sau la colțul blocului. Acești brazi reprezintă de fapt un material reciclabil valoros și trebuie să ajungă pe platformele de colectare corespunzătoare, astfel încât firmele de salubritate să îi preia, să îi composteze sau să îi transfere către reciclatorii autorizați”, a explicat vineri președintele Agenției, Raluca Giorgiana Dumitrescu.

Cum pot fi pregătiți brazii pentru reciclare

Specialiștii recomandă ca brazii să fie curățați de beteală, globuri sau alte decorațiuni înainte de a fi depuși la colectare. Pentru a evita murdăria în casă sau pe scări, aceștia pot fi plasați în saci mari din plastic, începând de la bază.

Cei care locuiesc la case au opțiuni suplimentare: bradul poate fi mărunțit și folosit ca rumeguș pentru protecția rădăcinilor altor copaci, pentru grătar sau chiar ca element de decor natural în grădină.

Reciclarea la retailerii mari

O alternativă modernă și avantajoasă este predarea brazilor uscați la punctele de colectare organizate de marii retaileri. În schimbul bradului predat, clienții pot primi vouchere valorice, care pot fi folosite la achiziții, cu condiția ca bradul să fi fost achiziționat din magazinul respectiv.

ANPM subliniază că respectarea acestor reguli nu doar că previne accidentele, dar contribuie și la protejarea mediului, transformând un deșeu potențial periculos într-un material util și reciclabil.