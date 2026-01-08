Înregistrarea arată cum coloana de zăpadă antrenată de vânt se ridică de pe pârtie și se rotește pentru câteva secunde, timp în care schiorii se opresc uimiți și scot telefoanele pentru a surprinde scena. Din fericire, fenomenul a fost de scurtă durată și nu a provocat incidente.

Specialiștii explică faptul că astfel de vârtejuri se pot forma atunci când masele de aer rece se întâlnesc cu rafale puternice de vânt, ridicând zăpada de la sol și creând impresia unei mini-tornade. Deși spectaculoase, aceste manifestări nu sunt periculoase în mod obișnuit, însă pot reduce temporar vizibilitatea.

Iarnă severă în România

Apariția fenomenului din Poiana Brașov vine pe fondul unui episod de iarnă autentică ce cuprinde întreaga țară. Meteorologii avertizează că urmează zile cu ger accentuat, viscol și ninsori în majoritatea regiunilor.

Directorul Administrației Naționale de Meteorologie, Elena Mateescu, a anunțat că temperaturile vor scădea semnificativ, cu nopți extrem de reci și minime care pot coborî până la -15 grade Celsius. Vântul va avea intensificări susținute, iar vizibilitatea va fi redusă, în special în zonele montane și în sud-estul țării. Potrivit prognozelor, frigul ar putea persista până la mijlocul lunii ianuarie.

Avertizări și pentru Capitală

ANM a emis și o informare specială pentru municipiul București, valabilă în perioada 8 ianuarie, ora 10:00 – 10 ianuarie, ora 10:00. Prognoza indică o răcire accentuată a vremii, precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, formarea poleiului și intensificări ale vântului, pentru care este în vigoare un cod galben de vreme rea.

Autoritățile recomandă prudență în deplasări și adaptarea activităților la condițiile meteo severe din următoarele zile.