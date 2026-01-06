Inundaţii pe mai multe străzi din Târgu Jiu

Incidentul s-a produs în cartierul din nord-vestul orașului, unde se află lacul artificial Pandurașu. Acesta colectează în mod natural aluviunile și scurgerile de pe un deal din apropiere, însă cantitățile mari de precipitații, combinate cu topirea zăpezii, au dus la depășirea capacității de preluare a apei. În județul Gorj, după episoade de ninsoare, a urmat un interval de aproximativ 12 ore de ploaie continuă, care a accelerat acumularea apei.

Primarul municipiului Târgu Jiu, Marcel Romanescu, a explicat că lacul nu este întreținut corespunzător, atât din cauza gestionării deficitare, cât și din cauza comportamentului unor cetățeni care își desfășoară activitatea în zonă. Potrivit edilului, resturile provenite din comerțul ambulant, în special din târgurile de haine second-hand, ajung frecvent în apropierea lacului, blocând canalul de scurgere destinat evacuării surplusului de apă.

Din acest motiv, la fiecare episod de ploaie mai consistentă, canalul colector nu mai funcționează, iar apa se revarsă pe carosabil. De această dată, inundațiile au afectat doar străzile din zonă, fără a pătrunde în curți sau locuințe.

Pentru gestionarea situației, zeci de angajați ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență, ai Primăriei Târgu Jiu și ai operatorului regional de apă au intervenit pe teren, acționând pentru evacuarea apei și curățarea zonei de deșeuri. Edilul a subliniat efortul depus de echipele de intervenție, care au lucrat chiar și într-o zi de sărbătoare.

În schimb, implicarea localnicilor a fost minimă. Primarul a declarat că o parte dintre cei afectați au ieșit să ajute doar în momentul în care în zonă au apărut echipele de televiziune, deși, în opinia sa, o parte din problemă este generată chiar de ei. Acesta a menționat și existența unor construcții ridicate ilegal, precum și depozitarea constantă a deșeurilor în lac și în împrejurimi.

Autoritățile locale anunță că vor continua acțiunile de curățare și analizează măsuri pentru prevenirea unor situații similare în viitor, însă subliniază că responsabilitatea trebuie împărțită între instituții și comunitate.