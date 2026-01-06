Anunțul intempestiv privind procedura de selecție pentru șefia Apelor Române, prezentat de ministrul Diana Buzoianu drept cel mai transparent demers de acest tip, ridică serioase semne de întrebare din cauza calendarului aproape imposibil impus candidaților. Publicat pe 5 ianuarie, într-o perioadă în care majoritatea instituțiilor publice erau în vacanță din cauza zilelor libere legale și a punților administrative, comunicatul Ministerului Mediului stabilește ca dată limită pentru depunerea dosarelor ziua de 12 ianuarie. Această grabă amintește de practicile semnalate în trecut de Curtea de Conturi, când licitații publice erau urcate în sistem și adjudecate în doar câteva minute, limitând drastic accesul competitorilor reali.

Principala barieră pentru potențialii candidați este obligativitatea depunerii cazierului judiciar, document care, conform legislației MAI, poate fi eliberat în termen de până la trei zile de la solicitare. Având în vedere că zilele de 6 și 7 ianuarie au fost libere, iar cererile pot fi depuse abia începând cu data de 8 ianuarie, este puțin probabil ca un candidat care află acum de concurs să poată obține documentul la timp pentru a finaliza dosarul până pe 12 ianuarie. În acest context, devine relevant de urmărit data la care au fost emise cazierele celor care vor reuși să se înscrie, pentru a vedea dacă aceștia au avut informații privilegiate. Mai mult, formularea specifică din anunț, care solicită un cazier din care să rezulte lipsa condamnărilor pentru corupție sau trafic de influență, lasă loc interpretării că alte tipuri de fapte penale nu ar reprezenta un impediment.

Pe lângă documentele de identitate și cele care atestă experiența profesională sau academică în domeniu, candidații trebuie să redacteze o scrisoare de intenție de maximum 500 de cuvinte în care să detalieze viziunea managerială și măsuri de reformă pe termen scurt, mediu și lung. Faptul că toate aceste documente digitale trebuie transmise direct pe adresa de e-mail a cabinetului ministrului sugerează că Diana Buzoianu va centraliza personal întregul proces de selecție.

Deși ministrul insistă pe faptul că acest demers este unul bazat exclusiv pe competență și integritate, marcând o rupere de numirile politice din trecut, situația este umbrită de experiențele anterioare. Fostul director, promovat tot sub sigiliul integrității, a fost demis recent în urma dezastrului de la barajul Paltinu, care a lăsat zeci de mii de oameni fără apă potabilă. În ciuda promisiunii că interviurile vor fi evaluate de experți cu recunoaștere internațională, planează suspiciunea că aceștia ar putea fi aceiași specialiști care au încercat să minimalizeze responsabilitatea instituției în catastrofa economică și socială de la Paltinu, scrie național.ro