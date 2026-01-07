Tragedia din Crans-Montana: victimele au fost conduse pe ultimul drum

Tinerii morți în explozia din Crans-Montana au fost înmormântați

În Italia, cinci dintre tinerii decedați au fost conduși pe ultimul drum. Printre ei se numără Chiara Costanzo și Achille Barosi, originari din Milano, care și-au pierdut viața în explozie și au fost înmormântați la aproape o săptămână de la tragedie. De asemenea, Riccardo Minghetti, un adolescent de 16 ani din Roma, a fost repatriat și urmează să fie condus pe ultimul drum în orașul natal. Giovanni Tamburi, din Bologna, care se afla în Elveția pentru Revelion, a fost de asemenea înmormântat recent în prezența familiei și a prietenilor. Emanuele Galeppini va fi condus pe ultimul drum mâine, în Genova.

O victimă originară din Elveția, Sofia Prosperi, a fost condusă astăzi pe ultimul drum în Lugano, unde familia și apropiații și-au luat rămas-bun de la ea, conform informațiilor apărute în presa străină.

În paralel, s-a aflat că fiul celebrului cântăreț Al Bano a fost aproape să fie prins în tragedie. Tânărul planificase inițial să își petreacă Revelionul în barul „Le Constellation”, dar a decis în ultimul moment să călătorească în Puglia. „Bido frecventează Le Constellation și aproape a ajuns acolo în acea seară tragică. Dacă ar fi rămas în Crans-Montana, ar fi fost aproape sigur printre victime. Alegerea de a merge în Puglia i-a salvat viața”, a declarat mama sa, Loredana Lecciso, pentru Corriere del Mezzogiorno.

Tragedia de la Crans-Montana continuă să marcheze profund familiile victimelor și comunitățile din țările de origine ale acestora, în timp ce autoritățile investighează circumstanțele exploziei.