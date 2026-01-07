Tragedia din Crans-Montana: victimele au fost conduse pe ultimul drum

Elveția trăiește momente de doliu după explozia devastatoare din stațiunea Crans-Montana, produsă în noaptea dintre ani, care a curmat viața a 40 de persoane din diferite țări. În aceste zile, unele dintre victime au fost înmormântate în țările lor natale, iar scenele funeraliilor au fost încărcate de emoție și durere.

Tinerii morți în explozia din Crans-Montana au fost înmormântați

În Italia, cinci dintre tinerii decedați au fost conduși pe ultimul drum. Printre ei se numără Chiara Costanzo și Achille Barosi, originari din Milano, care și-au pierdut viața în explozie și au fost înmormântați la aproape o săptămână de la tragedie. De asemenea, Riccardo Minghetti, un adolescent de 16 ani din Roma, a fost repatriat și urmează să fie condus pe ultimul drum în orașul natal. Giovanni Tamburi, din Bologna, care se afla în Elveția pentru Revelion, a fost de asemenea înmormântat recent în prezența familiei și a prietenilor. Emanuele Galeppini va fi condus pe ultimul drum mâine, în Genova.

O victimă originară din Elveția, Sofia Prosperi, a fost condusă astăzi pe ultimul drum în Lugano, unde familia și apropiații și-au luat rămas-bun de la ea, conform informațiilor apărute în presa străină.

În paralel, s-a aflat că fiul celebrului cântăreț Al Bano a fost aproape să fie prins în tragedie. Tânărul planificase inițial să își petreacă Revelionul în barul „Le Constellation”, dar a decis în ultimul moment să călătorească în Puglia. „Bido frecventează Le Constellation și aproape a ajuns acolo în acea seară tragică. Dacă ar fi rămas în Crans-Montana, ar fi fost aproape sigur printre victime. Alegerea de a merge în Puglia i-a salvat viața”, a declarat mama sa, Loredana Lecciso, pentru Corriere del Mezzogiorno.

Tragedia de la Crans-Montana continuă să marcheze profund familiile victimelor și comunitățile din țările de origine ale acestora, în timp ce autoritățile investighează circumstanțele exploziei.