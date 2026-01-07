Unul din salvatorii de la Crans-Montana mărturisește infernul prin care a trecut

Printre cei profund marcați se află chiar șeful pompierilor care a coordonat intervenția din noaptea de Revelion. Vizibil afectat, acesta mărturisește că experiența trăită l-a făcut să se îndoiască de capacitatea sa de a mai profesa.

Între timp, autoritățile au finalizat procesul de identificare a victimelor. Jumătate dintre cei decedați erau minori. Printre nume se află și Guillaume, un tânăr de 18 ani cu dublă cetățenie româno-elvețiană. Mama sa, originară din Gorj, este stabilită în Elveția de două decenii, unde și-a întemeiat o familie.

În seara dintre ani, Guillaume ieșise în oraș alături de prieteni și ajunsese în barul „Le Constellation”. După izbucnirea incendiului, familia nu a mai reușit să ia legătura cu el. Inițial, tânărul a fost declarat dispărut, iar rudele au solicitat sprijin inclusiv din partea autorităților române. Confirmarea oficială a venit în a patra zi după tragedie: Guillaume se află printre victimele incendiului.

Tânărul locuia împreună cu mama sa în Lausanne, dar revenea frecvent în România, la Rovinari. Într-un mesaj transmis pe rețelele sociale, mama lui a cerut discreție și respect, precizând că traversează cea mai grea perioadă a vieții sale.

Victimele de la Crans-Montana

Lista victimelor scoate la iveală detalii cutremurătoare. Cea mai tânără persoană decedată avea doar 14 ani. Printre cei care și-au pierdut viața se numără și șase adolescenți italieni, cu vârste între 15 și 16 ani, inclusiv sportivul Emanuele Galeppini. Proporția mare de minori ridică semne de întrebare privind respectarea legislației elvețiene, care limitează accesul tinerilor sub 16 ani în cluburi după ora 22:00, fără însoțitor legal.

Imaginile din noaptea tragediei au lăsat urme adânci și în rândul echipelor de intervenție. Cu lacrimi în ochi, comandantul pompierilor din Crans-Montana, David Vocat, a descris scenele ca fiind imposibil de uitat. A vorbit despre oameni arși, tineri prăbușiți pe podea și despre sentimentul că se află într-o zonă de război. Momentul care l-a marcat cel mai profund a fost întâlnirea cu o mamă care își pierduse fiul, dar care le-a mulțumit salvatorilor pentru viețile salvate. „Este ceva ce nu cred că voi putea depăși vreodată”, a spus acesta.

În memoria victimelor, schiorii din Crans-Montana au organizat un omagiu emoționant pe pârtie, formând o inimă uriașă, imagine care a devenit virală în mediul online.

În paralel, ancheta scoate la suprafață posibile nereguli grave în funcționarea clubului. Foști angajați susțin că una dintre ieșirile de urgență era ținută închisă, iar materialele și dotările de siguranță erau insuficiente sau inexistente. Lipsa stingătoarelor, a personalului instruit și utilizarea unor materiale inflamabile ar fi creat condițiile unui dezastru inevitabil.

Cei doi patroni ai localului, un cuplu de cetățeni francezi, sunt cercetați penal în stare de libertate. Dacă vor fi găsiți vinovați de omor din culpă, riscă pedepse de până la patru ani și jumătate de închisoare.