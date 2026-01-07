Virgil Alexandru Zidaru, cunoscut în spațiul public drept Makaveli, a intrat în direct la Realitatea PLUS, fiind prezent la protestul masiv din fața Spitalului Județean de Urgență Buzău, unde sute de oameni s-au adunat revoltați de moartea tânărului de 25 de ani, Gabriel Bumbăcea.

Makaveli a intervenit în scandalul izbucnit după moartea lui Gabriel Bumbăcea

Makaveli face acuzații grave la adresa conducerii spitalului și a autorităților locale, acuzate de protestatari că ar încerca să ascundă adevărul despre modul în care a murit tânărul de 25 de ani. Familia și prietenii tânărului susțin că acesta a fost lăsat să moară în condiții suspecte, după ce fusese internat cu o fractură de femur. Mai mult decât atât. Apropiații tânărului afirmă că spitalul nu a oferit explicații clare, că intervenția medicală a fost întârziată și că, la patru zile de la deces, necropsia încă nu fusese efectuată.

„Medicii nu au oferit, până în acest moment, nicio explicație clară. Nu se știe nici acum cauza exactă a morții. La patru zile de la deces, se așteaptă încă realizarea necropsiei. Familia cere ca la autopsie să fie prezent și un reprezentant al acesteia și așteaptă intervenția autorităților de la București, pentru că, spun ei, cele locale nu fac nimic.

Dacă nu vor primi răspunsuri și nu va fi declanșat un control la spital, protestele vor continua. Oamenii spun că nu este un caz izolat. Sunt din ce în ce mai mulți protestatari, iar tot mai mulți cetățeni din Buzău ies în stradă pentru că nu se mai poate. Se cere intervenția ministrului Rogobete și a Procuraturii Generale pentru a-i găsi pe cei vinovați de moartea acestui tânăr.

Protestatarii spun că nu sunt lăsați să intre în oraș, fiind oprite de filtre ale poliției. Situația este tensionată, iar oamenii anunță că vor continua să iasă în stradă indiferent dacă va fi vorba de zile, săptămâni sau luni”, a transmis Makaveli din mijlocul protestatarilor, în exclusivitate pentru Realitatea PLUS.

Accidentul devastator în care a fost implicat Gabriel Bumbăcea

Gabriel Bumbăcea, tânărul de 25 de ani din Buzău, devenise cunoscut în mediul online pentru postările sale doar în jurul mașinilor de lux. Viața lui s-a schimbat radical pe 2 ianuarie, când era pasager într-un BMW care circula cu viteză mare pe DN10, cu depășiri riscante peste linia continuă. Mașina a intrat pe contrasens la Vernești și s-a izbit frontal de autoturismul unor brașoveni care circulau regulamentar. BMW-ul fusese deja observat de un echipaj de poliție, care întorsese pentru a-l urmări.

În urma impactului, la spital au ajuns soții din Brașov și pasagerul din BMW, Gabriel Bumbăcea. Acesta avea o fractură de femur, o leziune gravă, dar tratabilă. Iubita lui a postat chiar o fotografie optimistă de pe patul de spital, semn că nimeni nu se aștepta la o asemenea tragedie. În următoarele două zile, starea tânărului s-a deteriorat rapid. Familia acuză că tânărul nu a fost operat la timp, motiv pentru care tânărul a decedat. Iubita lui, Denisa Avram, a publicat două mesaje extrem de dure pe Facebook, acuzând personalul medical:

„Mi-ai sfâșiat sufletul în timp ce ‘eroii’ spitalelor ne luau la mișto… te-am simțit că pleci de lângă mine și am strigat în gura mare poate mă aude cineva. Dar prea târziu.”

Gabriel Bumbăcea nu avea asigurare medicală

Ulterior, într-o postare și mai vehementă, a scris:

„S-a stins sub ochii mei și privirile mizerabile ale personalului din Spitalul Județean de Urgență Buzău. O să fac lumină și dreptate, iar dacă are cineva tupeu să mușamalizeze ard tot în jurul meu fără frică de nicio consecință.”

Cauza exactă a morții nu este încă stabilită oficial. Ipotezele vehiculate sunt: o infecție netratată, un cheag de sânge care a provocat embolie sau o hemoragie internă nedepistată la timp. Un detaliu important este că tânărul nu era plătitor de CASS, completând „neasigurat” la internare, conform Buzoienii.ro.