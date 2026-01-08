Potrivit anchetatorilor, faptele ar fi fost comise chiar în sediul Poliției Măgurele, unde agentul își desfășura activitatea.

Cele două victime au relatat că bărbatul le chema la biroul său sub pretextul completării unor declarații, încuia ușa și le obliga să urmărească materiale pornografice, dezbrăcându-se în fața lor.

Agentul, care a ocupat funcția de adjunct al șefului de post din Măgurele, a demisionat brusc la sfârșitul anului trecut, pe fondul unor verificări interne privind numeroasele sale concedii medicale. Femeile au avut curaj să depună plângere abia după retragerea sa din Poliție.

„El avea probleme psihice. Nu mai purta pistol de cam un an de zile, poate și mai bine. Nu mai conducea mașină de la Poliție. El a fost în medical cred că un an și ceva”, a declarat pentru un post TV primarul comunei Măgurele, Vasilică Diaconu.

Conducerea IPJ Prahova desfășoară acum verificări interne pentru a stabili dacă există și alte posibile victime ale fostului polițist. Dacă va fi găsit vinovat, acesta riscă o pedeapsă de peste zece ani de închisoare.