Autoritățile transmit un mesaj populației în contextul vremii nefavorabile, atrăgând atenția că există risc de căzături din cauza gheții.
''După o noapte extrem de rece în mare parte din țară, atenție la gheață! Un singur pas greșit poate duce la o fractură. Lasă acasă pantofii pentru vreme bună... pe gheață contează aderența, nu stilul! Folosește încălțămintea de iarnă, branțuri antiderapante și mergi cu grijă pentru a evita căzăturile'', au transmis, vineri dimineață, reprezentanții IGSU într-un mesaj pe Facebook.