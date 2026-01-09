Unele afecțiuni oncologice pot fi tratate cu ajutorul unei tehnici avansate de radioterapie, atunci când există indicație. Radioterapia internă, cunoscută sub numele de brahiterapie, este adesea indicată ca parte a tratamentului multimodal în cancerele ginecologice, dar poate fi de ajutor și în cele de prostată, de sân, de piele și nu numai.