Patronul barului din Crans-Montana unde au pierit 40 de oameni, arestat

A fost arestat proprietarul barului incendiat din Elveția

Inițial, atât el, cât și soția sa, co-proprietar al barului, au fost audiați în dosarul tragediei din noaptea de Revelion, amândoi în calitate de inculpați.

Cu toate acestea, oamenii legii au hotărât ca femeia să rămână în libertate.

Bărbatul a fost reținut imediat după interogatoriu, pentru că, scrie presa străină, ar fi existat riscul să încerce să fugă din țară.

Între timp, soția patronului este obligată să poarte brățară de monitorizare la picior.

În trecut, Jacques Moretti a fost acuzat și de proxenetism.