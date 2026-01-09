Patronul barului din Crans-Montana unde au pierit 40 de oameni, arestat

Proprietarul barului din Elveția unde 40 de oameni au murit în incendiul devastator a fost arestat preventiv. Jacques Moretti este acuzat de omor din culpă.

Inițial, atât el, cât și soția sa, co-proprietar al barului, au fost audiați în dosarul tragediei din noaptea de Revelion, amândoi în calitate de inculpați.

Cu toate acestea, oamenii legii au hotărât ca femeia să rămână în libertate.

Bărbatul a fost reținut imediat după interogatoriu, pentru că, scrie presa străină, ar fi existat riscul să încerce să fugă din țară.

Între timp, soția patronului este obligată să poarte brățară de monitorizare la picior.

În trecut, Jacques Moretti a fost acuzat și de proxenetism.