Potrivit publicației La Repubblica, femeia, identificată drept Jessica Moretti, în vârstă de 40 de ani, ar fi fost filmată în timp ce părăsea barul cu o ladă de bani, ignorând clienții care încercau disperați să scape din calea focului.

Autoritățile elvețiene au deschis o anchetă pentru omor din culpă și vătămare corporală gravă, după ce alte 119 persoane au suferit arsuri severe.

A fugit cu banii localului în timp ce zeci de tineri mureau arși

Jessica Moretti, de origine franceză, a suferit la rândul ei o arsură minoră la mână, iar presa din Franța speculează că rana ar fi fost provocată chiar în momentul în care încerca să recupereze casa de bani.

Incendiul ar fi fost declanșat după ce angajații localului au agitat sticle de șampanie cu artificii închise, prea aproape de tavanul acoperit cu material fonoizolant inflamabil. Focul s-a propagat instantaneu, transformându-se într-un „flashover” care a făcut imposibilă evacuarea.

Anchetatorii verifică dacă materialul fonoizolant folosit pentru tavanul barului respecta normele de siguranță.

Foștii angajați ai barului au susținut, de asemenea, că standardele de siguranță din local erau slabe, afirmând că extinctoarele erau ținute sub cheie și că ieșirea de urgență a barului era adesea încuiată.

Se crede că soțul patroanei, Jacques Moretti nu se afla la „Le Constellation” în noaptea incendiului, lăsând-o pe soția sa să se ocupe de conducerea localului, conform Daily Mail.

Soțul manageriei, Jacques Moretti (49 de ani), care deține barul, este și el vizat în anchetă. Cei doi au fost audiați de procurorii elvețieni, însă nu au fost reținuți.

Primarul localității, Nicolas Feraud, a recunoscut că barul nu mai fusese inspectat din 2019, cerând iertare familiilor victimelor, dar a refuzat să-și dea demisia. Autoritățile locale au dispus o anchetă amplă privind siguranța tuturor localurilor din zonă, iar utilizarea artificiilor de tip „sparklers” a fost interzisă în interiorul spațiilor publice.

Printre cele 40 de victime ale tragediei se numără tineri din șapte țări, majoritatea cu vârste între 14 și 18 ani, inclusiv un adolescent român de 18 ani. Miercuri au avut loc funeraliile a șase dintre adolescenții italieni morți în incendiu, însoțite de momente de reculegere în școlile din Italia.