Negocierile pentru configurarea noii arhitecturi de securitate și justiție a României au intrat într-o etapă decisivă, pe măsură ce PNL și PSD caută un consens pentru ocuparea posturilor-cheie rămase vacante sau care urmează să fie eliberate. În centrul acestui joc de putere se află conducerile SRI și SIE, tratate la pachet cu marile parchete, într-un efort de securizare a sferelor de influență între partenerii de coaliție și Administrația Prezidențială. Pentru șefia SRI, liberalii își concentrează susținerea pe două figuri de prim-plan, ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, și președintele Senatului, Mircea Abrudean, în timp ce varianta Florin Vlădică, deși vehiculată, pare să fi pierdut teren din cauza lipsei unui sprijin politic solid.

În ceea ce privește Serviciul de Informații Externe, balanța pare să încline către Marius Lazurcă, actual consilier prezidențial, care se profilează drept favorit în detrimentul unor nume propuse de PSD, precum Vasile Dîncu sau Claudiu Manda. Această reechilibrare survine după ce propunerea inițială a președintelui Nicușor Dan, avocatul Gabriel Zbârcea, a fost respinsă categoric de Coaliție sub pretextul unor presupuse afinități ideologice incompatibile cu valorile democratice. De altfel, liderii PSD și PNL au transmis un semnal clar de excludere a oricăror personaje care ar putea fi asociate cu discursul radical, blocând astfel inițiativele venite direct de la Cotroceni.

Dincolo de componenta de informații, miza se extinde asupra justiției, unde ministrul Radu Marinescu urmează să declanșeze procedurile pentru conducerea Parchetului General, DNA și DIICOT. Deși mandatele actualilor șefi, Alex Florența și Marius Voineag, expiră la finalul lunii martie și permit reconfirmarea, Nicușor Dan a semnalat că dorește să negocieze aceste numiri strategic, vizând în special controlul asupra DNA. Totul se desfășoară sub presiunea unui referendum în rândul magistraților și a unui context tensionat de dezvăluirile recente despre justiția capturată, președintele încercând să restabilească încrederea în sistem în timp ce își negociază acordurile de putere cu o majoritate parlamentară dominată de social-democrați.