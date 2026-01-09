Astfel, potrivit INSP, în săptămâna 29.12.2025 – 04.01.2026 au fost raportate 61.016 cazuri de infecţii respiratorii (gripă clinică, IACRS şi pneumonii), înregistrându-se cu 13.1% mai puţine cazuri comparativ cu săptămâna anterioară (70.243) (sub-raportare în contextul sărbătorilor de iarnă) şi cu 36.9% mai multe cazuri comparativ cu aceeaşi săptămână a sezonului precedent (44.554). Variaţia în minus faţă de media calculată de 64.342 a cazurilor din ultimelor sezoane (2018-2025, fără sezoanele pandemice) a fost de

5.2%.

Aceeaşi sursă precizează că au fost raportate 10.570 cazuri de gripă clinică la nivel naţional, comparativ cu 12.630 înregistrate în săptămâna precedentă (sub-raportare în contextul sărbătorilor de iarnă), de 2,2 ori mai multe comparativ cu cele din aceeaşi săptămână a sezonului precedent (4.694) şi de 3.8 ori mai multe faţă de media ultimelor 5 sezoane (2.778).

Cazurile de gripă clinică au fost raportate de toate judeţe, cele mai multe fiind în municipiul Bucureşti (1.283) şi în judeţele Cluj (688), Constanţa (688), Prahova (550).

Infecții respiratorii acute severe (SARI) și cazuri confirmate de gripă

În ultima săptămână s-au înregistrat 44 cazuri de infecţii respiratorii acute severe (SARI), cu unu mai puţin faţă de săptămâna precedentă (sub-raportare) şi cu 21 mai multe faţă de aceeaşi perioadă a sezonului precedent şi 174 cazuri de gripă confirmată de laborator (35 cu virus gripal AH3, 5 cu virus gripal AH1, 132 cu virus gripal A nesubtipat, 1 cu virus gripal B şi 1 co-infecţie de virus gripal A+B).

„De la începutul sezonului au fost raportate 572 cazuri de gripă confirmate de laborator, din care 221 cu virus gripal AH3, 30 cu virus gripal AH1, 316 cazuri cu virus gripal A nesubtipat, 4 cazuri cu virus gripal B şi un caz cu co-infecţie de virus gripal A+B. La toate cazurile confirmate cu virus gripal AH3, cu probe secvenţiate în INCDMM Cantacuzino, a fost detectată subclada K”, precizează sursa citată.

Decese cauzate de gripă

INSP mai informează că au fost comunicate opt decese noi confirmate cu virus gripal, până în prezent fiind comunicate 11 decese confirmate cu virus gripal. Cele mai multe decese - nouă - s-au înregistrat la persoane de peste 65 de ani.

Până la data de 04.01.2026 au fost înregistrate în Registrul Electronic Naţional de Vaccinări (RENV) un număr de 1.273.616 de vaccinări antigripale (1.247.864 fiind pentru grupele populaţionale care beneficiază de decontare în regim compensat), din care 5.974 vaccinări antigripale în farmaciile comunitare autorizate, mai arată INSP.