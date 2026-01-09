Ministrul a descris experiența din Spania drept una revelatoare, subliniind profesionalismul și implicarea personalului medical, precum și modul pragmatic în care este organizată îngrijirea pacienților cu afecțiuni psihice. Potrivit acestuia, accentul cade pe intervenția timpurie, tratamentul ambulatoriu și spitalizarea de zi, elemente care reduc presiunea asupra sistemului și cresc calitatea actului medical.

Un model centrat pe pacient, nu pe birocrație

Alexandru Rogobete a remarcat că funcționarea centrului din Madrid se bazează pe proceduri clare, ușor de aplicat, și pe colaborarea reală între specialiști din mai multe domenii. Terapia ocupațională, tratamentele personalizate și sprijinul multidisciplinar sunt integrate natural în activitatea zilnică, fără blocaje administrative inutile.

„Avem nevoie de servicii care funcționează, nu de documente sofisticate care rămân doar pe hârtie”, a transmis ministrul, punctând faptul că România trebuie să renunțe la tendința de a crea strategii greu de pus în practică și să adopte modele deja testate, adaptate inteligent la contextul local.

Schimbarea începe cu legislația

În viziunea ministrului Sănătății, primul pas esențial pentru modernizarea serviciilor de sănătate mintală îl reprezintă simplificarea cadrului legislativ, pe care îl consideră excesiv de complicat și adesea deconectat de nevoile reale din sistem. Fără reguli clare și coerente, centrele moderne și accesibile rămân doar un obiectiv teoretic.

Alexandru Rogobete a evidențiat și traseul pacientului din sistemul spaniol, unul logic și orientat spre nevoile reale ale oamenilor: de la medicul de familie, către ambulatoriul de specialitate, iar spitalizarea continuă fiind utilizată doar în situațiile în care este strict necesară.

„Putem și vom construi astfel de centre în România”

Ministrul și-a exprimat convingerea că România are capacitatea de a dezvolta centre moderne de sănătate mintală, similare celor din Spania, dacă reformele vor fi făcute cu seriozitate și responsabilitate. Obiectivul declarat este creșterea accesului la servicii medicale, intervenția rapidă și respectarea demnității pacienților.

„Aceasta este miza reală a schimbării”, a subliniat Rogobete, adăugând că reformele vor fi orientate spre rezultate concrete, nu spre promisiuni sau strategii lipsite de aplicabilitate.