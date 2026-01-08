Ministrul Sănătăţii, întâlnire cu omologul din Spania

Potrivit ministrului român, întâlnirea a fost una practică și orientată spre rezultate, vizând modul în care sunt construite politicile de sănătate, accesul populației la servicii medicale și medicamente, dar și importanța unei coordonări eficiente între toate nivelurile sistemului sanitar.

Printre temele abordate s-au numărat extinderea ambulatoriului de specialitate, dezvoltarea centrelor medicale comunitare și consolidarea rolului medicului de familie în aceste structuri. De asemenea, oficialii au discutat despre rețeaua de servicii de sănătate mintală și necesitatea implementării unor strategii eficiente de prevenție în cazul dependențelor.

Un subiect-cheie al dialogului bilateral a fost reorganizarea sistemului de gărzi medicale, considerat sensibil, dar esențial pentru buna funcționare a spitalelor. Alexandru Rogobete a prezentat propunerile României și a analizat, împreună cu partea spaniolă, modul în care acest sistem este aplicat în Spania. Varianta gărzilor de 12 ore, alături de cele trei forme de gardă – la domiciliu, de monitorizare și de urgență – confirmă, potrivit ministrului, că direcția propusă de România este compatibilă cu standardele europene.

Agenda vizitei a inclus și o discuție amplă cu Belén González Callado, comisar pentru Sănătate Mintală, axată pe reorganizarea serviciilor la nivel comunitar. Reprezentanții spanioli au prezentat strategiile utilizate pentru dezvoltarea centrelor de sănătate mintală, iar cele două ministere au convenit demararea unei colaborări structurate în acest domeniu. În acest context, ministrul a subliniat că Planul de Acțiune pentru Sănătatea Mintală 2024–2029 este deja în curs de implementare în România, iar schimbul de bune practici poate accelera aplicarea măsurilor asumate.

Totodată, Alexandru Rogobete s-a întâlnit cu Francisca Sureda Llull, delegat al Guvernului spaniol pentru Planul Național privind Drogurile. Discuțiile au vizat prevenția, intervenția timpurie și rolul statului în combaterea adicțiilor, înainte ca acestea să se transforme în drame sociale. Partea spaniolă a pus la dispoziție modelele și strategiile utilizate, urmând ca specialiștii spanioli să fie invitați să participe la grupurile de lucru din România pentru elaborarea primei Strategii Naționale de Combatere a Adicțiilor.

La finalul vizitei, ministrul Sănătății a mulțumit partenerilor spanioli pentru deschidere și cooperare, subliniind că astfel de întâlniri au ca obiectiv final îmbunătățirea deciziilor luate în România, în beneficiul direct al pacienților.