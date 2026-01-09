„Au fost două probleme. În primul rând, a fost problema aceasta foarte reală a creșterii taxelor, despre care noi am tot vorbit, dar până nu au văzut cifrele în sistem, cred că mulți nu au realizat exact ce înseamnă aceste creșteri de taxe și că-i afectează și pe ei”, a spus Năsui, într-o intervenție la RFI.

Claudiu Năsui, atac dur la adresa autorităților: „E bătaie de joc”

A doua problemă ține de funcționarea sistemului, pe care îl consideră complet incoerent. „Nu e doar o bâlbă. E o bâlbă care se repetă în fiecare an. Exact în momentele cheie, începutul anului, 31 martie când se termină bonificația, finalul de an, sistemul pică, iar autoritățile intră în concediu și încep să dea vina unele pe altele”, afirmă Năsui.

El atrage atenția și asupra paradoxurilor din noile reguli fiscale: deși principiul „poluatorul plătește” ar trebui să favorizeze mașinile nepoluante, modul în care au fost elaborate taxele face ca acestea să ajungă, în unele cazuri, să plătească mai mult decât vehiculele poluante.

Problemele au fost amplificate și de platforma Ghișeul.ro, care a funcționat cu dificultăți încă din primele zile ale anului. Mii de români au încercat să își plătească taxele pentru 2026 sau măcar să vadă sumele datorate, însă accesul a fost blocat în repetate rânduri. Platforma, care reunește peste 1.600 de instituții și permite peste 400 de tipuri de plăți, a devenit practic inutilizabilă în perioadele de vârf.

Taxele care îi îngenunchează pe români

De la 1 ianuarie 2026, românii sunt afectați de un nou val de taxe și impozite majorate, după ce pachetul fiscal adoptat de Parlament a fost validat de Curtea Constituțională. O parte dintre schimbări sunt introduse prin OUG 89/2025, cunoscută drept „OUG trenuleț”, iar măsurile se aplică deja atât persoanelor fizice, cât și firmelor.

Noile reglementări afectează direct:

- impozitele pe locuințe și terenuri

- taxele auto

- câștigurile din investiții

- veniturile din chirii și din platforme online