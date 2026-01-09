„Astăzi, în Consiliul Uniunii Europene, se votează acordul MERCOSUR. Luni, acesta va fi semnat de Ursula von der Leyen și va intra în vigoare, producând efecte directe și ireversibile. România condusă de Nicușor Dan și Ilie Bolojan este, din păcate, de partea greșită a istoriei: votează „pentru”.

Din păcate, nu au fost suficiente state care să apere interesul fermierilor europeni. Ambasadorii merg astăzi să voteze, iar luni se va semna sentința pentru agricultura românească.

Prin acest acord, combinat cu taxele și impozitele impuse de Guvernul Bolojan, agricultura românească este împinsă spre colaps. În loc să fie protejat fermierul român, în loc să fie încurajată producția locală, statul român acceptă deschiderea pieței pentru importuri masive din America de Sud: carne, cereale, produse agricole obținute la costuri mult mai mici, în condiții de concurență neloială, cu standarde diferite și cu subvenții inaccesibile fermierilor noștri.

Este o alegere cinică: importuri în loc de producție, dependență în loc de suveranitate, faliment pentru fermierii români în loc de investiții în satul românesc. Acordul MERCOSUR înseamnă prețuri prăbușite pentru producătorii locali, pierderea piețelor interne și externe și distrugerea a mii de exploatații agricole, în special a celor mici și mijlocii.

În timp ce alte state își apără cu îndârjire agricultura, România tace și semnează. În timp ce fermierii români sunt sufocați de taxe, birocrație și lipsă de sprijin, Guvernul alege să îi sacrifice pe altarul intereselor globale. Aceasta nu este politică europeană responsabilă, este abandon național.

AUR denunță ferm acest acord și poziția trădătoare a guvernului român. Agricultura nu este o marfă de schimb. Hrana nu este o variabilă de negociere. Fermierii români nu pot fi monedă de troc pentru interesele Bruxelles-ului.

Semnarea acordului MERCOSUR este o lovitură directă la adresa suveranității alimentare a României. Cine votează pentru acest acord votează împotriva fermierilor români, împotriva satului românesc și împotriva dreptului nostru de a ne hrăni din propria muncă.

România nu trebuie să devină o piață de desfacere pentru alții. România trebuie să-și apere pământul, munca și oamenii”, a declarat deputatul AUR, Călin Matieș.