În postarea sa, Nicușor Dan a afirmat că „este inadmisibil nivelul de dezinformare la care a ajuns o parte a presei române”. Cu toate acestea, dezbaterea a pornit de la un comunicat oficial al armatei elvețiene, emis la solicitarea jurnalistului Andrei Patrick de Hillerin. În reacția respectivă, semnată de purtătorul de cuvânt al armatei, se precizează că aviația elvețiană efectuează anual aproximativ 200 de astfel de operațiuni de verificare aeriană a aeronavelor oficiale care survolează teritoriul țării.

Pe de altă parte, înregistrarea difuzată de Președinție surprinde o discuție între pilotul aeronavei și controlul de la sol din Zurich, în care acesta din urmă anunță că aeronava prezidențială va fi escortată în semn de respect pentru ajutorul acordat după dezastrul de la Crans-Montana.

Mai mulți jurnaliști au remarcat că ambele episoade pot fi reale, însă contextul construit în jurul președintelui Nicușor Dan este eronat, iar reacția sa este considerată exagerată ca ton și concluzii. Mai mult, jurnalistul Andrei de Hillerin se întreabă, retoric, pe cine acuză președintele de fals, de vreme ce este vorba despre o comunicare oficială.

Polemica apare în contextul în care, potrivit unor surse, șeful statului și-ar dori la Cotroceni un departament care să combată dezinformarea, pe care ar urma să îl coordoneze chiar el, potrivit Realitatea Plus.