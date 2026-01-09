Cum știi că ai deficit de calciu și magneziu

Calciul și magneziul sunt elemenete esențiale cu rol în funcția celulei. Simptomele deficitului de calciu și magneziu sunt similare, întrucât, conform doctorului, aceste minerale merg mână în mână și se găsesc cam în aceleași alimente.

Unul dintre simptomele lipsei de calciu și magneziu din organism este oboseala, dar și insomnia, depresia sau convulsiile, în cazul în care valoarea acestor minerale scade foarte mult.

"Poate să apară o stare permanentă de depresie sau somnolență sau tot felul de semne. Se contractă buzele sau ai parestezie, tulburări de sensibilitate și de furnicături. Uneori îți apare durere în mâna stângă și poți să crezi că ai făcut infarct. Îți amorțește mâna stângă, vârfurile urechilor și buzele. Și ai o stare generală proastă, până și un atac de panică poți să faci de la lipsa calciului și a magneziului", spune doctorul Ovidiu Peneș, în cadrul unei emisiuni.

Inclusiv mușchiul inimii poate suferi contracții care dau senzația unui infarct, din cauza lipsei de calciu și magneziu.

De asemenea, cârceii în gambe, laba piciorului, în abdomen sau în mușchii biceps sunt un alt semn al deficitului de calciu și magneziu, conform sursei precizate. Dar, și dacă ți se zbate ochiul poate fi un semn al lipsei celor două minerale din organism.

Pentru buna funcționare a sistemului osos este necesar, de asemenea, un aport optim de calciu și magneziu. Când însă, cele două elemente sunt deficitare, sistemul osos folosește pentru funcția celulară calciul și magneziul din oase. Acest lucru poate duce la slăbirea oaselor și apariția durerilor de oase, de șolduri, de coate, de umăr, de coloană. Dar și demineralizarea dinților și poate să apară osteoporoza.

Alte semne ale decicitului de calciu și magneziu

Specialistul mai spune că lipsa acestor două minerale din organism poate duce la pierderea părului, afecțiune numită alopecie. Sau la deteriorarea pielii, prin apariția de riduri adânci, deoarece colagenul și elastina nu se mai secretă optim din lipsa acestor elemente. Totodată, deficitul de calciu și magneziu duc la vindecarea lentă a rănilor și cicatricilor, unghiile sunt și ele afectate, devenind foarte fragile.

Doctorul subliniază faptul că trebuie să fiți atenți atunci când consumați alimente bogate în calciu și magneziu sau luați astfel de suplimente să nu consumați în paralel și alimente care împiedică absorbția acestor minerale. Printre acestea se numără cafeina, alcoolul, prăjelile sau alimentele foarte dulci.

Acestea vor bloca în intestin calciul, care nu va fi absorbit de organism. Când consumați multe dulciuri, trebuie să știți că organismul va absorbi zahărul, iar calciul și magneziul nu vor fi asimilate de organism, chiar dacă ați consumat alimente bogate în aceste minerale.

"Evitați băuturile carbogazoase, deoarece au niște fosfați în compoziție și la fel, nu te lasă să absorbi cât trebuie calciul și magneziul și mai mult, afectează rinichii", a mai spus medicul, în cadrul aceleeași emisiuni.