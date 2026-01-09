După mai bine de 25 de ani de negocieri, acordul comercial dintre Uniunea Europeană și țările sud-americane din blocul Mercosur a fost finalizat. Statele membre ale UE, printre care și România, au votat în favoarea semnării documentului, care vizează crearea uneia dintre cele mai mari zone de liber schimb din lume, implicând peste 700 de milioane de consumatori.