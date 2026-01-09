Lista completă a zilelor libere legale în 2026

În anul 2026 sunt 17 sărbători legale, iar 12 dintre acestea pică în timpul săptămânii, ceea ce înseamnă că vor fi mai multe zile libere în plus față de anii trecuți. Iată care sunt zilele libere din 2026, conform Zileconcediu.ro.

· 1 ianuarie (joi) – Anul Nou

· 2 ianuarie (vineri) – Anul Nou

6 ianuarie (marți) – Boboteaza

· 7 ianuarie (miercuri) – Sfântul Ioan Botezătorul

· 24 ianuarie (sâmbătă) – Ziua Unirii Principatelor Române

· 10 aprilie (vineri) – Vinerea Mare

· 12 aprilie (duminică) – Paștele

· 13 aprilie (luni) – A doua zi de Paște

· 1 mai (vineri) – Ziua Muncii

· 31 mai (duminică) – Rusaliile

· 1 iunie (luni) – A doua zi de Rusalii

· 1 iunie (luni) – Ziua Copilului

· 15 august (sâmbătă) – Adormirea Maicii Domnului

· 30 noiembrie (luni) – Sfântul Andrei

· 1 decembrie (marți) – Ziua Națională a României

· 25 decembrie (vineri) – Crăciunul

· 26 decembrie (sâmbătă) – A doua zi de Crăciun

Zile libere care pică în weekend în 2026

În 2026 trei zile legale libere cad în zilele de sâmbăta, asta înseamnă că românii nu se vor bucura de ele în timpul săptămânii.. Prima este pe 24 ianuarie, de Ziua Unirii Principatelor, ceea ce înseamnă că ratăm ocazia unui weekend prelungit. A doua este pe 15 august, de Sfânta Maria. Ultima zi pierdută este 26 decembrie, a doua zi de Crăciun. Iată care sunt toate zilele libere care pică în weekend:

· 24 ianuarie (sâmbătă) – Ziua Unirii Principatelor Române

· 12 aprilie (duminică) – Paștele

· 31 mai (duminică) – Rusaliile

· 15 august (sâmbătă) – Adormirea Maicii Domnului

· 26 decembrie (sâmbătă) – A doua zi de Crăciun.

Zile libere în 2026 pentru părinți și elevi

În februarie este o săptămână de vacanță, iar perioada diferă de la un județ la altul. Perioada este undeva între 9 februarie și 1 martie 2026. Dacă locuiești în București sau Ilfov, de obicei vacanța pică la mijlocul lunii, dar cel mai sigur este să verifici anunțul inspectoratului școlar din zona ta.

Primăvara aduce o vacanță lungă, între 4 și 14 aprilie 2026. Partea bună e că prinde ambele sărbători de Paște, și pe cel Catolic, și pe cel Ortodox. Școala se termină pe 19 iunie, când începe vacanța mare, cu excepția anilor terminali care au examene și termină mai devreme. Nu uita de „Școala Altfel” și „Săptămâna Verde” și atunci elevii pot primi liber pentru alte activități educative.

Paștele în 2026

În 2026, cele două mari sărbători de Paște sunt foarte apropiate. Paștele Catolic este pe 5 aprilie, iar cel Ortodox pe 12 aprilie, la doar o săptămână distanță.