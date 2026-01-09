Într-un exemplu prezentat de Realitatea Plus, un contribuabil a descoperit că are de plătit o sumă de peste 800.000 de lei pentru un banal apartament cu trei camere din cartierul Colentina, iar soția lui acceeași sumă.

Confuzia creată de afișarea unor impozite provizorii, neactualizate sau pur și simplu eronate a generat panică, frustrări și riscul ca unii contribuabili să achite sume incorecte. În multe cazuri, oamenii au aflat abia ulterior că valorile afișate nu erau finale, deși platforma nu conținea niciun avertisment clar în acest sens.

În loc să își asume problemele tehnice și întârzierile în actualizarea grilelor de calcul, mai multe autorități locale au început să dea vina pe cetățeni, acuzându-i că ar fi plătit „prea devreme”. Culmea este că unele primării chiar i-au încurajat explicit pe oameni să achite online încă din primele zile ale anului — inclusiv în zilele libere de 6 și 7 ianuarie — pentru a evita cozile și pentru a beneficia de bonificațiile de început de an.

Pe de altă parte, numeroși contribuabili sunt îngroziți de majorarea sumelor pe care le au de achitat.

Vinovatul pentru blocarea Ghiseul.ro va fi tras la răspundere. Dar numai după ce se întoarce din concediu!