Ministrul Economiei, Irineu Darău, a lansat un avertisment ferm la adresa conducerii Autorității pentru Digitalizarea României (ADR), după ce platforma Ghișeul.ro a întâmpinat blocaje majore chiar în primele zile de plată a taxelor din 2026. Președintele ADR a fost convocat oficial la minister pentru ziua de luni, imediat după revenirea din concediu, pentru a prezenta un raport detaliat asupra disfuncționalităților tehnice și a soluțiilor pe termen lung.

Problemele de funcționare au apărut într-un moment critic, când mii de români au încercat să își achite impozitele majorate pentru a beneficia de bonificațiile oferite la început de an. Conform ADR, sincopele ar fi fost cauzate de faptul că unele primării nu și-au actualizat la timp noile grile de impozitare sau nu și-au configurat corect sistemele de plată pentru noul an fiscal.

Ministrul Darău a subliniat că digitalizarea nu trebuie să rămână un simplu slogan și a criticat dur istoricul cheltuielilor publice pentru aplicații neperformante. „A trecut vremea cheltuirii de bani mulți pentru aplicații care nu funcționează. Digitalizarea reală înseamnă servicii accesibile 100% din timp”, a punctat oficialul, indicând faptul că mandatul său va pune accent pe eficiență și responsabilitate în gestionarea resurselor pentru infrastructura IT a statului.