Vinovatul pentru blocarea Ghiseul.ro va fi tras la răspundere. Dar numai după ce se întoarce din concediu!

Foto/Arhivă
Foto/Arhivă

Concediul este sfânt, iar la stat este de două ori mai sfânt. Motiv pentru care responsabilul direct pentru dezastrul de pe platforma de plăți Ghiseul.ro va fi băgat în ședință de ministrul Economiei. Dar numai după ce se va întoarce din concediu!

Ministrul Economiei, Irineu Darău, a lansat un avertisment ferm la adresa conducerii Autorității pentru Digitalizarea României (ADR), după ce platforma Ghișeul.ro a întâmpinat blocaje majore chiar în primele zile de plată a taxelor din 2026. Președintele ADR a fost convocat oficial la minister pentru ziua de luni, imediat după revenirea din concediu, pentru a prezenta un raport detaliat asupra disfuncționalităților tehnice și a soluțiilor pe termen lung.

Problemele de funcționare au apărut într-un moment critic, când mii de români au încercat să își achite impozitele majorate pentru a beneficia de bonificațiile oferite la început de an. Conform ADR, sincopele ar fi fost cauzate de faptul că unele primării nu și-au actualizat la timp noile grile de impozitare sau nu și-au configurat corect sistemele de plată pentru noul an fiscal.

Ministrul Darău a subliniat că digitalizarea nu trebuie să rămână un simplu slogan și a criticat dur istoricul cheltuielilor publice pentru aplicații neperformante. „A trecut vremea cheltuirii de bani mulți pentru aplicații care nu funcționează. Digitalizarea reală înseamnă servicii accesibile 100% din timp”, a punctat oficialul, indicând faptul că mandatul său va pune accent pe eficiență și responsabilitate în gestionarea resurselor pentru infrastructura IT a statului.