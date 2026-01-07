Theodor Stolojan susține că reducerea cu 10% a cheltuielilor cu personalul este o restanță a lui Ilie Bolojan, fiind blocată de interesele partidelor care nu pot ataca propriile rețele de influență.

Fostul premier liberal spune că România rămâne blocată într-o structură administrativă de tipul anului 1968. Sectoarele publice — educația și sănătatea — suferă de o proastă gestionare a resurselor. „Avem spitale dotate cu aparatură de ultimă generație, dar fără specialiști care să o opereze, ceea ce reprezintă definiția cheltuielii publice neproductive. Fără o lege a salarizării bazată pe performanță, viziunea lui Bolojan rămâne doar la stadiul de intenție”, a declarat Stolojan.

„Bolojan are o calitate: nu a venit de pe stradă ca prim-ministru, are experiență, a făcut restructurări, a transformat Oradea și Bihorul, dar se află într-o coaliție cu patru partide. El este restant la ora actuală pe cea mai importantă reformă pe care o așteaptă românii. Nu vorbim doar de impozite majorate, ci și de TVA și accize mărite, iar el vede că reforma s-a împotmolit când a venit vorba de administrația publică. Este vorba de reducerea cu 10% a cheltuielilor cu personalul. Știam de la bun început că se va înfunda cu reformele, pentru că Bolojan trebuie să facă acea reducere de 10%, dar nu poate ataca în condițiile actuale ale partidelor politice. Suntem blocați într-o reformă din 1968. Nu sunt atacate nici sectoarele publice care oferă educație sau sănătate, deși unele sunt neproductive.

Aceasta este o reformă care trebuie să schimbe gândirea. Bolojan avea în vedere salarizarea în funcție de performanță, dar nu există legea salarizării”, a declarat Theodor Stolojan la Realitatea Plus.