Fermierii amenință că vor bloca autostrăzile cu tractoarele

Mâine are loc decizia crucială la vârful UE care i-ar putea îngropa pe agricultorii europeni definitiv iar fermierii vor dispărea treptat.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, propune un mecanism prin care statele membre să poată accesa mai rapid fonduri agricole din viitorul buget multianual al Uniunii Europene, în contextul negocierilor tensionate privind acordul de liber schimb cu blocul Mercosur.

🔥🚜 LES CHAMPS-ÉLYSÉES PRIS D’ASSAUT !



Les tracteurs défilent actuellement vers l’Arc de Triomphe. La capitale est prise en tenailles par les nombreux convois d’agriculteurs qui arrivent. pic.twitter.com/IIi7irmPIW — Résistance Paysanne (@ResistPaysans) January 8, 2026

Fermierii francezi au blocat mai multe obiective din Paris în semn de protest față de acordul Mercosur, pe care Uniunea Europeană urmează să îl semneze cu țările din America de Sud.

Inițiativa vine pe fondul protestelor fermierilor și al opoziției unor state-cheie față de acord. Din informațiile apărute în presa internațională, Germania și Spania sunt printre cei mai hotărâți susținători ai acordului, în vederea deschiderii de noi piețe pentru exporturile industriale europene, în timp ce Franța și Polonia se opun.

În cazul în care votul va fi pozitiv, impactul social va fi unul extrem de mare. Satele și comunele vor fi depopulate, iar totul se va transforma într-o luptă pentru supraviețuire. A declarat un specialist în politici agricole.