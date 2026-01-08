Noi imagini de la protestele fermierilor din Europa. Decizia de la vârful UE care i-ar putea îngropa pe agricultori

Proteste
Fermierii din Grecia amenință ca vor bloca din nou autostrăzile în semn de protest, după ce negocierile cu guvernul n-au ajuns la nicio concluzie legată de subvențiile cerute. Iar în Franța, fermierii au blocat deja străzile cele mai importante.

Fermierii amenință că vor bloca autostrăzile cu tractoarele

Mâine are loc decizia crucială la vârful UE care i-ar putea îngropa pe agricultorii europeni definitiv iar fermierii vor dispărea treptat.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, propune un mecanism prin care statele membre să poată accesa mai rapid fonduri agricole din viitorul buget multianual al Uniunii Europene, în contextul negocierilor tensionate privind acordul de liber schimb cu blocul Mercosur.

Fermierii francezi au blocat mai multe obiective din Paris în semn de protest față de acordul Mercosur, pe care Uniunea Europeană urmează să îl semneze cu țările din America de Sud.

Inițiativa vine pe fondul protestelor fermierilor și al opoziției unor state-cheie față de acord. Din informațiile apărute în presa internațională, Germania și Spania sunt printre cei mai hotărâți susținători ai acordului, în vederea deschiderii de noi piețe pentru exporturile industriale europene, în timp ce Franța și Polonia se opun.

În cazul în care votul va fi pozitiv, impactul social va fi unul extrem de mare. Satele și comunele vor fi depopulate, iar totul se va transforma într-o luptă pentru supraviețuire. A declarat un specialist în politici agricole.