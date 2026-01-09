"În urma completărilor și actualizărilor transmise de inspectoratele școlare județene, astăzi, 9 ianuarie, activitatea didactică a fost suspendată/s-a desfășurat online, din cauza condițiilor meteorologice, în alte 31 de unități de învățământ din 9 județe", au transmis autoritățile.

În această situație se află două unități de învățământ din județele Cluj, Bistrița-Năsăud, Arad, Iași și Maramureș, șase unități din Mehedinți, zece din Alba, trei din Dolj și una din Botoșani.

"Reamintim că, potrivit infornațiilor primite în cursul zilei de ieri, în județul Hunedoara activitatea didactică este afectată, astăzi, 9 ianuarie, în 103 unități de învățământ (40 - activitate didactică suspendată; 26 - activitate didactică hibrid; 37 - activitate didactică în format online), iar în toate școlile din municipiul Bistrița cursurile cursurile se desfășoară în format online (în baza deciziei IJSU)", mai arată sursa citată.