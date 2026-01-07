Elevii și preșcolarii revin la cursuri joi, 8 ianuarie, potrivit calendarului oficial al Ministerului Educației. Această etapă marchează debutul celui de-al treilea modul de învățare al anului școlar 2025-2026 și va dura aproximativ cinci săptămâni, până pe 13 februarie.

Ministerul Educației a stabilit că după această perioadă urmează vacanța mobilă sau vacanța de schi, care se va desfășura între 14 și 22 februarie.

Anul școlar are în total 36 de săptămâni, cu excepția elevilor din clasele a VIII-a și a XII-a/a XIII-a, care au un program adaptat pentru examenele naționale și evaluările finale.