Oficialul avertizează că scutirile medicale acordate în această perioadă trebuie să se bazeze pe motive reale, nu să fie utilizate ca o modalitate de prelungire a vacanței de iarnă.

Elevii se întorc de joi în bănci

„Îmi doresc ca orice document medical eliberat să reflecte o situație autentică, justificată din punct de vedere medical, și nu să fie folosit drept pretext pentru câteva zile în plus de vacanță”, a declarat Sorin Ion într-o intervenție la un post TV de știri.

Totodată, reprezentantul Ministerului Educației a precizat că reluarea cursurilor este programată pentru toate unitățile de învățământ din România, însă există situații excepționale care ar putea impune adaptări. În unele județe, precum Alba, autoritățile au semnalat dificultăți generate de cantitățile mari de zăpadă, care ar putea îngreuna accesul elevilor și profesorilor la școli.

Deciziile privind eventuala suspendare a cursurilor cu prezență fizică sau trecerea temporară în sistem online vor fi luate punctual, în funcție de condițiile locale, după o evaluare realizată miercuri. „Acolo unde accesul este imposibil din cauza vremii, se pot lua măsuri speciale. În rest, regula rămâne clară: joi, școala începe pentru toată lumea”, a mai subliniat Sorin Ion.