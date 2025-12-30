Peste 540.000 de copii - preșcolari și elevi din învățământul preuniversitar - vor beneficia anul viitor de o masă caldă sau un pachet alimentar, cu o valoare zilnică de 16,5 lei pentru fiecare copil, în cadrul programului național "Masă sănătoasă".



Potrivit unui comunicat de presă transmis Agerpres, Guvernul a aprobat în ședința de marți hotărârea privind instituirea programului național "Masă sănătoasă" în anul 2026.



"Peste 540.000 de copii - preșcolari și elevi din învățământul preuniversitar -, îndeosebi din comunități vulnerabile, vor beneficia pe perioada desfășurării cursurilor în anul 2026 de o masă caldă sau un pachet alimentar. Valoarea zilnică a mesei este de 16,5 lei pentru fiecare copil. Copiilor din unitățile de învățământ în care s-a derulat acest program guvernamental în cursul anului 2025 se adaugă elevii/preșcolarii din unitățile care au fuzionat cu școli/grădinițe în care se derula programul. În acest fel numărul beneficiarilor este estimat la peste 540.000 de persoane", se arată în comunicat.



Finanțarea programului național "Masă sănătoasă" se asigură de la bugetul de stat.



"Programul guvernamental are ca obiectiv reducerea abandonului școlar, creșterea performanțelor școlare și a motivației pentru studiu, îndeosebi în comunitățile vulnerabile", menționează Executivul.

