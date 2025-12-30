Un cod QR poate fi înlocuit extrem de ușor. În multe situații, un autocolant fraudulos este lipit peste codul original, iar diferențele sunt aproape imposibil de observat la o privire rapidă. După scanare, utilizatorul ajunge pe un site fals, unde i se cer datele cardului sau alte informații sensibile, sub pretextul finalizării plății.

Un exemplu frecvent este plata parcării: șoferii găsesc un afiș cu un cod QR care promite o plată rapidă, fără aplicații. Pagina către care sunt redirecționați imită o platformă oficială, dar nu are nicio legătură cu serviciul real.

Escrocherii distribuite prin WhatsApp și alte aplicații

O altă metodă folosită de atacatori implică trimiterea de coduri QR prin aplicații de mesagerie. Mesajele par să vină de la contacte cunoscute sau de la conturi compromise și promit reduceri, premii sau oferte exclusive. Scanarea codului duce către site-uri false, unde sunt solicitate date personale sau bancare.

Aceste mesaje sunt concepute pentru a crea un sentiment de urgență, astfel încât utilizatorul să nu mai verifice autenticitatea informației.

De ce funcționează aceste fraude

Specialiștii în securitate atrag atenția că aceste tentative de fraudă se bazează pe grabă și neatenție, nu pe vulnerabilități tehnice ale sistemelor bancare. Codurile QR sunt ușor de falsificat, iar oamenii tind să le scaneze automat, fără să verifice sursa.

Cum te protejezi

Regula principală este simplă: codurile QR pentru plăți trebuie scanate doar din aplicația băncii, nu din camera telefonului și nu de pe site-uri externe.

Orice pagină care cere introducerea manuală a datelor cardului ar trebui să ridice imediat suspiciuni.

De asemenea, utilizatorii ar trebui să verifice contextul în care apare codul QR și să fie sceptici față de ofertele primite prin mesaje nesolicitate.

Un fenomen în creștere

Pe măsură ce plățile digitale devin tot mai populare, escrocheriile cu coduri QR se diversifică și se extind. Vigilenta utilizatorilor rămâne cea mai eficientă formă de protecție în fața acestor metode tot mai sofisticate.

