Adriana Miron este șefa de cabinet a noului ministru al Economiei, Irineu Dărău. În anul 2015, aceasta a fost condamnată definitiv la 2 ani de închisoare cu suspendare, după ce a fost acuzată de fals și abuz în serviciu.

Mai exact, aceasta este acuzată că, alături de alte colege din cadrul Direcției Generale Management Resurse Umane a Ministerului de Interne, ar fi angajat pe cineva pe un post fictiv.

Ulterior, aceasta a făcut și o plângere la CEDO, în care a reclamat că, pe durata procesului, i-au fost încălcate drepturile. Însă Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a respins această acuzație și a stabilit, în final, că nu i-a fost încălcat niciun drept.

Aceasta a fost, în trecut, city manager la Brașov, în perioada în care Allen Coliban era primar al orașului. Apoi a ajuns director al Agenției Metropolitane Brașov, funcție din care s-a suspendat pe perioada mandatului la Ministerul Economiei.

Trebuie spus, de asemenea, că cabinetul unui ministru este o instituție extrem de importantă, iar șefa de cabinet gestionează documente deosebit de importante ale ministerului.