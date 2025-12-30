Ultimele date arată că s-au înregistrat peste 100 de mii de cazuri de infecții respiratorii, iar peste 11.000 dintre ele sunt persoane diagnosticate cu gripă. Prezentările la camerele de gardă s-au dublat, iar vârful nu a fost atins.

Val de prezentări la camera de gardă din cauza gripei

Tuse, febră și nas înfundat...Sunt doar câteva dintre simptomele care au umplut camerele de gardă și unitățile de primiri urgențe. Sezonul gripal a debutat mai devreme, iar specialiștii au declarat deja alertă epidemiologică.

Ultimele date arată că într-o singură săptămână au fost raportate la nivel național 102.655 de cazuri de infecții respiratorii. Dintre acestea, 11.174 sunt cazuri de gripă.

„În ultima lună, decembrie, am avut 1000 de pacienți diagnosticați cu gripa tip A, majoritatea din 7000 de prezentări la camera de gardă.

Este prezentă gripa cu febră, mialgii, altragii, uneori și afectare digestivă, scaune diareice sau vărsături.

Se transmite mult mai repede față de varianta trecută.”, a declarat Ana Maria Iana, medic primar medicină de urgență Spitalul Marie Curie.

Potrivit datelor transmise de Institutul Național de Sănătate Publică la toate cazurile diagnosticate cu virus gripal AH3, în urma secvențierii probelor a fost detectată varianta K, cea care acum se răspândește extrem de rapid și este foarte contagioasă.

„Așa cum era de așteptat varianta circulantă K pe care o găsim și in restul Europei, cu mare preponderență este și în România. Noi am făcut secvențierea la nivelul laboratorului Matei Balș si am constatat că un procent important se află la această variantă.”, a declarat Adrian Marinescu, managerul Institutului Matei Balș.

Medicii spun că vârful îmbolnăvirilor nu a fost încă atins și recomandă vaccinarea.